Ufba mantém obrigatoriedade do uso de máscaras em seus espaços

Instituição informou que decisão está amparada em nota técnica emitida por seu Comitê de Assessoramento da Covid

Após decreto estadual informar que foi suspensa a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados em todo o estado, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) emitiu um comunicado nessa quarta-feira (13) anunciando que vai manter a exigência do uso de máscaras nas dependências da universidade. A medida, segundo informou a instituição, está amparada em nota técnica emitida por seu Comitê de Assessoramento da Covid, que entende que o quadro atual da pandemia ainda não permite que medidas de proteção à saúde sejam dispensadas.



A nota técnica do Comitê indica, com rigoroso detalhamento, pelo menos quatro fatores que embasam a decisão da universidade: “1) a nítida diminuição do ritmo de descenso da frequência diária de novos casos em Salvador e na Bahia nas últimas semanas; 2) a persistência da frequência de novos casos e das internações hospitalares pela Covid-19 em Salvador e na Bahia, indicando haver ainda transmissão ativa do vírus; 3) a lenta progressão da imunização da população adulta com dose de reforço, e mesmo com a primeira dose na faixa etária entre 5 e 11 anos; e 4) a elevação ou manutenção em altos patamares dos índices de contaminação fora do Brasil, o que torna a movimentação internacional de pessoas relacionada às atividades da Universidade um fator de risco”.



No comunicado é informado ainda que o Comitê entende que “até que se retorne aos níveis de incidência da doença anteriores ao início da terceira onda da pandemia e que a incidência e a mortalidade permaneçam em níveis baixos por pelo menos três semanas, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, a suspensão das medidas protetivas, ainda que ocorra a expansão da vacinação específica, é uma medida precipitada e potencialmente danosa à saúde da população”. Por essa razão, “recomenda-se a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscara em todas as atividades presenciais nas dependências da Ufba”.