Nessa quarta-feira (10/8), o UFC, organização de Artes Marciais Mistas (MMA), fechou contrato com a Band para substituir a Globo nas transmissões dos eventos. O acordo inclui a transmissão de até 12 eventos ao vivo entre cards principais e preliminares de eventos numerados e Fights Nights por ano no canal aberto.

“Para nós, do Grupo Bandeirantes, é motivo de muito orgulho poder dizer que somos os novos parceiros de televisão aberta do UFC no Brasil a partir de 2023″, disse Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes.

Com a saída da Globo, onde as lutas eram transmitidas pelo Canal Combate da emissora, a organização também irá lançar um pay-per-view próprio chamado UFC FIGHT PASS. O streaming já existe fora do Brasil desde 2013 e a partir de 2023 estará no país pelo valor mensal de R$ 24,90.

“Quem acompanha esse esporte sabe a importância do Brasil para as artes marciais mistas e para o UFC. O Brasil é um dos nossos maiores mercados e produziu alguns dos melhores atletas que este esporte já viu. O ‘FIGHT PASS’ vai levar nosso negócio para o próximo nível, entregando todo o nosso conteúdo diretamente aos nossos fãs. Além disso, estamos nos unindo à Band, uma das maiores emissoras do Brasil, que vai proporcionar uma exposição massiva para o UFC e nos ajudar a aumentar nossa base de fãs e tornar este esporte maior do que nunca”, afirmou Dana White, presidente da organização.

Além disso, a organização também anunciou um acordo para realização do UFC 238, que será disputado em janeiro de 2023, no Rio de Janeiro. Os confrontos ainda não foram oficializados.

O post UFC fecha parceria com a Band para substituir a Globo a partir de 2023 apareceu primeiro em Metrópoles.