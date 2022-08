Última aparição pública de Jô Soares foi em vacina contra covid

Em seus últimos anos de vida, Jô Soares viveu recluso em seu apartamento, em Higienópolis, São Paulo, onde morreu, aos 84 anos.

Por isso, a última aparição pública da vida do humorista aconteceu em fevereiro de 2021, quando ele esteve no Estádio do Pacaembu para se vacinar contra a covid-19, em 2021.

De máscara, dentro do carro, ele falou com jornalistas na época e fez um alerta. “Alívio. Um grande alívio. Vacinem pelo amor de Deus”, disse Jô após receber a dose.

Jô tinha planos de voltar aos palcos em 2022, após ter a temporada de “O livro do Jô”, no teatro, interrompida por questões de saúde.

Famosos lamentam

O mundo do entretenimento entrou de luto na madrugada desta sexta-feira (05). Jô Soares morreu aos 84 anos, em São Paulo, no hospital Sírio Libanês. A causa do falecimento não foi revelada pela ex-esposa, Flávia Pedras.

A notícia pegou todos os fãs de surpresa, principalmente os amigos mais próximos e personalidades da televisão brasileira. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte do eterno apresentador das madrugadas da Rede Globo.

Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, ficou emocionado e afirmou, em seu Instagram, que estava ansioso para conhecer o apresentador. “Descanse em paz, gênio”.

Zélia Duncan também escreveu um texto para lamentar a partida do artista. “O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!”

Adriane Galisteu, amiga pessoal de Jô Soares, ficou arrasada com a partida: “Meu Deus o mundo sem você… Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho que tristeza… Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas por todos os ensinamentos.”

A jornalista Patrícia Poeta, que está no comando do Encontro, também lamentou a morte do antigo colega de trabalho. “Amanheci com essa triste notícia. Difícil acreditar… Admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas… da vida de nossas famílias. Seu talento atravessou gerações. Era um profissional incrível: humorista, escritor, diretor, apresentador. Obrigada pelas risadas, Jô. Obrigada pelas conversas, pelas mensagens sempre muito generosas… Descanse em paz”.

Ana Maria Braga, que era amiga de longa data do eterno ‘gordo’, afirmou que o dia amanheceu mais sem graça com a partida do famoso. “Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo!”.

A atriz Bárbara Paz, amiga da ex-esposa de Jô Soares, escreveu condolências ao apresentador. “Teus ensinamentos e tua risada ficam!

Um homem inteligentíssimo e engraçado, humano! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU! Que lá vem história!!!”.