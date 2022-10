Últimas vagas disponíveis: Sebrae Inova 2022 começa nesta terça (25)

Nesta terça (25/10) e amanhã (26/10), o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF), é palco do Sebrae Inova 2022, que traz várias atrações e discussões importantes para pequenos empreendedores sobre temas como tecnologia, 5G e sustentabilidade. Com as últimas vagas abertas, o evento convida o público para conhecer, além das palestras, espaços como a Arena Gamer, o Festival Inova Gastrô e o Espaço Sustentabilidade, com experiências sensoriais.

O seleto grupo de palestrantes convidados contempla nomes como o do influenciador digital Felipe Titto, o pentacampeão mundial Densilson Show, o apresentador Fred e a ícone da América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação Martha Gabriel.

Felipe Titto: ator, apresentador, empresário, influenciador digital, artista circense e chef de cozinha, Felipe Titto é um dos nomes mais requisitados pelo mercado publicitário e uma das principais estrelas da atualidade no Brasil. Denilson Show: pentacampeão mundial e apresentador do programa Jogo Aberto na Rede Bandeirantes, Denílson conquistou espaço nos estádios, como jogador de futebol, e nos palcos e estúdios, como comunicador. Fred: bom de papo e de bola, surgiu em 2015 como apresentador boleiro do Desimpedidos. Graças à irreverência e carisma, em pouco tempo, ele mostrou que era mais do que um apresentador. Fred se tornou uma ideia, um conceito, o sonho de muitas crianças. Martha Gabriel: é um ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação. Além disso, é autora dos best-sellers Você, Eu e os Robôs: como se transformar no profissional digital do futuro (finalista do Prêmio Jabuti) e Marketing na Era Digital. Arena Gamer A Arena Gamer contará com campeonatos amadores dos jogos Fifa e Just Dance. Hoje, o espaço ficará à disposição para qualquer pessoa se divertir. Ao mesmo tempo, haverá uma captação de quem quiser participar do campeonato no segundo dia de evento.

Outro momento que promete ser bastante animado é o concurso de cosplay. Trata-se de uma maneira de gerar engajamento e atrair o público jovem para o Sebrae. As premiações de ambos os torneios ocorrerão no palco principal, no dia 26.

Festival Inova Gastrô O Festival Inova Gastrô nasce dos “Saberes e sabores que valorizam o nosso ‘quadradinho’”. A atração trará uma demonstração da culinária do Distrito Federal com diversas opções gastronômicas de deixar qualquer pessoa com água na boca.

Do suíno à salada e da massa ao delicioso hambúrguer artesanal, o público poderá acompanhar as deliciosas receitas, além de cervejas artesanais, cachaça premiada e uma boa carta de vinhos e espumantes brasileiros.

A experiência gastronômica será acompanhada de acordes musicais produzidos por instrumentos de corda e sopro pelo talento de musicistas que amam o jazz.

Espaço Sustentabilidade A atração contemplará educação ambiental com espaços como Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS’s), mentorias gratuitas de assuntos ligados à sustentabilidade e negócios e exposição de Painéis Fotovoltaicos para que os participantes conheçam um pouquinho mais dessa energia limpa.

Além disso, entre as ações do Espaço Sustentabilidade, estão a redução da pegada de carbono do evento com menos resíduos, transporte, água, energia e impressões; e a acessibilidade física, visual e auditiva do evento.

Haverá ainda estímulo à saúde e bem-estar com distribuição de frutas e oferecimento de “Quick Massagens” – massagens rápidas de relaxamento – para os participantes.

E não para por aqui. O Inova Game proporcionará ao público desafios ligados às ações humanas de sustentabilidade que poderão render brindes exclusivos.

Sebrae Inova 2022 Quando: 25 e 26 de outubro

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Faça sua inscrição