Último capítulo de ‘Pantanal’ terá casamento triplo! Confira as imagens!

O último capítulo de ‘Pantanal’ será uma grande festa! Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa), Irma (Camila Morgado) e José Lucas (Irandhir Santos) trocarão as alianças num casamento triplo. Confira as imagens dos casais:

Zé Leôncio e Filó irão aparecer mais apaixonados do que nunca. Tadeu será arrastado para o altar, mas ficará encantado quando ver Zefa de noiva. Irma e José Lucas vão celebrar muito seu amor no altar. E para surpresa do público: Muda (Bella Campos) estará grávida de Tibério (Guito) na cerimônia.

Convidados especiais Teremos muitos convidados especiais nessa grande celebração! Os atores que deram a vida a alguns personagens da primeira versão de ‘Pantanal’ estarão presentes na festa. Cristiana Oliveira deu vida a Juma; Ingra Lyberato interpretou de Madeleine; Giovanna Gold que foi Zefa, na novela exibida em 1990. Outros atores foram convidados, mas não se manifestaram.

Mesmo após criticar a TV Globo em maio, Sérgio Reis, intérprete de Tibério na primeira versão, irá aparecer na grande festa. Defensor ferrenho de Jair Bolsonaro, o cantor declarou para a Folha de S. Paulo que não iria participar dessa nova versão de ‘Pantanal’, já que a emissora só contratou “atores que são contra ao atual governo”.