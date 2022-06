Um novo jogo pode ter chegado de surpresa no Xbox Game Pass

Como visto no site oficial do Xbox, está listado um jogo AAA que chegaria ao Xbox Game Pass e seria lançado de surpresa. Este é o Madden NFL 23 da EA. Foi divulgado um banner com o jogo em que aparece o texto “incluído no Xbox Game Pass” . Madden 23 foi formalmente revelado pela EA na semana passada e, no momento do anúncio do jogo, nenhum plano foi revelado em relação ao lançamento do Xbox Game Pass.

Madden NFL 23 could be coming to Xbox Game Pass on launch day. pic.twitter.com/Nq2rObxqGT — Danny Peña (@godfree) June 6, 2022

É difícil saber se esse vazamento é legítimo ou se, pelo contrário, é um erro por parte da Microsoft que esse jogo AAA chegasse de surpresa ao Xbox Game Pass. Na realidade, Madden NFL 23 será lançado relativamente em breve, em 19 de agosto, e já está disponível para pré-venda. Com isso em mente, parece provável que, se o jogo chegar ao Xbox Game Pass, a EA ou a Microsoft tornarão essa mudança oficial em breve. Um anúncio oficial pode ocorrer neste fim de semana no Xbox & Bethesda Games Showcase em 12 de junho.