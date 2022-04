Um pessoa foi morta com golpes de arma branca em bairro de Prado

Uma pessoa foi morta no município de Prado, durante o período noturno desta sexta-feira (01) de abril, com várias perfurações de arma branca.

As autoridades policiais foram informadas que Fernando Rodrigues, popular “Ninha”, estava ferido e necessitava de cuidados médicos.

Prontamente guarnições destinaram até o bairro Portelinha, na localidade e depararam com a vítima sem sinais vitais.

A polícia civil foi notificada e um levantamento cadavérico autorizado, além do isolamento do cenário do assassinato.

O corpo foi removido para o IML de Itamaraju, Vilma Santos Conceição (45 anos) foi presa numa ação rápida de policiais do 3º Pelotão da Polícia Militar do Prado, ela era companheira da vítima.