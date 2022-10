Um posto Ipiranga pra Lula? (por Mirian Guaraciaba)

Lula já mostrou a que vem. Dois mandatos, o ex-Presidente deixou o Planalto, em 2010, com popularidade recorde de 89%

O corajoso artigo de Cristina Serra, na Folha de S.Paulo, nessa terça,11/10, desmantela a exigência estapafúrdia do próprio jornal, repetida por outros veículos e criticada duramente pela colunista, de que Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar já o nome de seu ministro da Economia para garantir a vitória no segundo turno. Em nome do “mercado”, claro.

Nesse comichão em que se meteu a imprensa brasileira, a Folha não celebra o apoio de economistas de peso a Lula, independente do nome de seu futuro ministro da Economia. Os chamados “pais do Plano Real” Armínio, Bacha, Malan e Persio, anunciaram, juntos, voto no ex-Presidente, no segundo turno. Como centenas de economistas conhecidos e respeitados, enxergam risco à democracia na reeleição de Bolsonaro.

A possibilidade de vitória de Lula traz desassossego à mídia. Se o quadro que se desenha for confirmado nas urnas, a campanha contra Lula vai se intensificar a partir de janeiro. É de praxe. O Globo já não anda satisfeito com sua jornada e, consequentemente, com as decisões do Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro. Chamou de “censura” em editorial desta terça.

No mundo pardacento das fakenews, O Globo não viu embaraço na divulgação pelo site O Antagonista de informações falsas como a de que o líder de facções criminosas apóia Lula. Ou ainda nas declarações carentes de verdades de Mara Gabrili contra o ex-Presidente, em emissora de rádio e internet. Ambas veiculações condenadas pelo TSE.

A imprensa, de forma geral, bate esperando que Lula se comprometa com o “mercado”, com a economia conservadora, privatista. Ilusão pura. O ex-Presidente é conhecido por suas posições firmes. Não se deixa levar por editoriais. Definitivamente, não é uma charada, não precisa agradar o mercado, bajular a mídia, para conquistar a confiança do eleitor.

Em 2022, mais uma vez, Lula nada – preciso e seguro – contra a maré, e não esconde a urgência. O Brasil voltou ao mapa da fome. Quem já andou pelas ruas das principais cidades do País sabe da pressa dos mais necessitados. Até o negacionista sabe.

Perto do Palácio do Alvorada, ao redor de quadras nobres de Brasilia, cada vez mais crianças, velhos, adultos doentes dormem no chão batido de terra, embaixo de barracas improvisadas com plástico, e a barriga vazia. Ali, pouco importa quem será o próximo ministro da Economia que (tomara!) substituirá Paulo Guedes (antes que o Posto Ipiranga privatize inclusive nossas praias, ou mande de novo os funcionários públicos para a PQP). “Um tapinha nas costas e uma granada no bolso”, alguém lembra?

ALVORADA – Ou o TSE não vê, ou não quer ver. Bolsonaro e sua mulher usam e abusam dos palácios para fazer campanha eleitoral. Pode, Alexandre?

Mirian Guaraciaba é jornalista

O post Um posto Ipiranga pra Lula? (por Mirian Guaraciaba) apareceu primeiro em Metrópoles.