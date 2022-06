Um terço dos trabalhadores não sabem como usar o dinheiro do seu FGTS

Um terço dos trabalhadores com carteira assinada não sabem em que condições podem sacar o dinheiro do FGTS. 38% não sabem qual é o saldo e outros 16% nem sabem que podem fazer essa consulta.

O lavador de carros, Orlando Cardoso, é um dos brasileiros que têm essa dúvida. Segundo ele, o governo federal deveria informar melhor nos meios de comunicação sobre os direitos do trabalhadores sobre os usos do FGTS.

Os dados são da pesquisa “O Brasileiro e o FGTS”, encomendada pela Serasa e o Banco Pan ao Instituto Opinion Box. Foram entrevistadas 2.132 pessoas entre 12 e 22 de abril.

O estudo mostra que 92% dos entrevistados conhecem o fundo, mas muita gente não conhece as possibilidades de uso desse recurso. 64% não sabem que pode ser usado como garantia para empréstimo, e 58% desconheciam a possibilidade de sacar o recurso após os 70 anos de idade.

Já sobre como gostariam de usar o dinheiro, 45% planejam adquirir um imóvel e 33% montar o próprio negócio. Já 17% querem se livrar das dívidas.

Os usuários podem acompanhar o saldo e os depósitos pelo celular por meio do aplicativo FGTS, disponível nas lojas de aplicativos para Android e IOS. E todas as informações sobre o uso do FGTS estão no site do fundo.

Com produção de Renato Lima.

