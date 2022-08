Uma fala mansa, a outra braba: o que quer Record com Pétala e Deolane

Uma fala mansa e a outra fala braba: estas são Pétala Barreiros e Deolane Bezerra, os dois primeiros nomes que já estão de malas prontas para desembarcar em Itapecerica da Serra e serem confinadas em A Fazenda 14. As expectativas em torno de ambas, entretanto, não é apenas de quem vai assistir de casa. Por trás da escolha dessas “mulheres bomba” existe uma estratégia bem criteriosa, pensada e aprovada com o único objetivo: salvar a programação da Record TV de uma de suas piores crises de audiência.

A emissora, que até dezembro de 2021 ocupava a 2ª colocação na média dia do PNT (Painel Nacional de Televisão), que considera as 15 maiores regiões metropolitanas do país, hoje sofre com a baixa audiência de sua programação. As temporadas de Power Couple e Ilha Record deste ano, dois produtos considerados de grande apelo popular, não funcionaram.

Agendada para estrear em 13 de setembro, A Fazenda 14 está sendo projetada com todos os cuidados possíveis. A coluna LeoDias conversou com uma fonte que está acompanhando tudo de perto e soube que a ordem é não errar (jamais) no elenco, é ser o mais assertivo dentre as edições mais recentes.

Erros como a desistência de Medrado e o apagão de Liziane Gutierrez, que prometiam muito na edição anterior, não podem voltar a se repetir. Por isso, a equipe de produção do reality rural junto a Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record TV, trabalham com precisão e perfeccionismo.

E ao mesmo tempo que todo esse trabalho é executado lá em Itapecerica da Serra, Região Metropolitana de São Paulo, sede do programa, na instalações da emissora na Barra Funda tudo está sendo alinhado com praticamente todos os programas da casa, que terão, a partir da estreia, especiais sobre A Fazenda.

Do Hoje em Dia ao Hora da Venenosa (Balanço Geral), além dos programas semanais como Hora do Faro, por exemplo, serão reforçados por quadros e formatos já tradicionais dedicados ao reality.

Pétala Barreiros e Deolane Bezerra são nomes que assumem o dever de surpreender o público e gerar buzz na mídia pelo simples fato de serem quem são. Potencializadas de grandes polêmicas, o interesse é que a passagem delas reverbere em muitas tretas com pessoas que não estarão no programa, mas que de alguma forma estão diretamente ligadas a elas. Com isso, atrair audiência para a programação e divulgar o que vem de novidade por aí.

A 3ª temporada de Reis, engolida por reprises do SBT, e até a Hora da Venenosa, hoje apagada devido ao sucesso de O Cravo e a Rosa, além de, é claro, toda a programação noturna esquecida após a explosão de Pantanal, se preparam para o modo turbo. É aguardar!

