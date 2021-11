Uma pessoa morre carbonizada em grave acidente na BR-101

Destaque



Publicado em 16 de nov de 2021 e atualizado às 10:08

Na manhã desta terça-feira (16) de novembro um grave acidente de trânsito bloqueou a rodovia BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

De acordo com informações, um veículo de passeio acabou perdendo o controle da direção em um trecho e colidiu frontalmente contra um caminhão. Com o forte impacto o fogo rapidamente consumiu o veículo e um dos ocupantes ficou preso às ferragens e não conseguiu se desprender, onde foi carbonizado.

Pessoas que passavam pelo local auxiliaram na remoção dos outros passageiros que conseguiram sair a tempo e notificaram as autoridades sobre o acidente.

O Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou unidades para a localidade, mas também mobilizaram o corpo de bombeiros militar de Teixeira de Freitas, que conseguiu conter as chamas.

A polícia civil foi informada e um levantamento cadavérico autorizado. O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa para o IML de Itamaraju. O nome da vítima carbonizada ainda não foi informado pelas autoridades.

Uma investigação deverá apurar as causas do acidente. No entanto, testemunhas relatam que no momento do acidente chovia muito.