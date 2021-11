UMAADI promove congresso neste final de semana

Sociedade



Publicado em 27 de nov de 2021 e atualizado às 22:24

Está acontecendo o congresso de jovens promovido pela UMAADI (União de Mocidade e Adolescentes da Assembleia de Deus em Itamarajú) que traz o tema “Enchei-vos do espírito”.

Presente no texto bíblico de Efésios 5:18, o encontro dos jovens tenta promover a espiritualidade é fé nos dias atuais, onde o vislumbre às coisas materiais tentam tirar o foco dos servos de Deus.

O congresso ocorre no Centro de Eventos da Igreja Assembléia de Deus, localizado na Rua Ceará, número 352, no bairro Santo Antônio do Monte

Com o objetivo de reunir jovens, membros, congregados e visitantes das 27 congregações distribuídas nos bairros e distritos do município.

Iniciado na última quinta-feira (25) de novembro, tem o encerramento marcado para esse este domingo (28), com uma programação eclética, o público poderá contar com cantores e pregadores locais, mas com ilustres visitantes de outros estados a exemplo:

Pregadores:

Pastores Marcos Camilo, Dário Cassiano, Michell Ramos e a irmã Edicleia Monteiro.

Cantores:

Cantores Ulisses Vena e Elvis Nogueira.

Os organizadores do evento, convida a comunidade itamarajuense a participar do Congresso, onde terão a oportunidade de serem agraciados com os belíssimos sermões e canções gospel.

Participe!

Por | Comissão UMAADI