UnB: cerca de 50 mil alunos voltam às aulas presenciais após 2 anos

Após dois anos e três meses, cerca de 50 mil estudantes da Universidade de Brasília (UnB) retomam, nesta segunda-feira (6/6), as atividades presenciais. Cerca de 15 mil estarão presentes nos campus da instituição de ensino superior pela primeira vez por causa da pandemia da Covid-19.

Além da programação especial para recepcionar os universitários, a UnB terá protocolo para monitorar casos da Covid-19 em sala de aula ou laboratórios de ensino.



reproducao-boas-vindas-unb Boas-vindas na UnB



As regras para estudantes e professores são diferentes, mas se alinham às orientações gerais para toda a comunidade acadêmica: adesão ao esquema vacinal completo (incluindo todas as doses de reforço), uso de máscaras em todos os ambientes (especialmente em locais fechados), e manter o distanciamento físico mínimo de 1m sempre que possível.

Veja aqui todos os protocolos para notificação de casos da Covid-19 para alunos.

De acordo com o planejamento, se um estudante estiver com suspeita de contaminação, deverá notificar imediatamente o professor da disciplina. Em seguida, consultar o serviço de saúde e permanecer em isolamento por 10 dias (contados do início dos sintomas), ou sete dias, se testar negativo no quinto dia.

Ao retornar às atividades acadêmicas, o aluno deverá procurar o professor para receber orientações sobre a disciplina.

Adequações

Para garantir o retorno seguro, uma série de adequações foram realizadas nos espaços físicos da UnB, tanto nas áreas comuns quanto nas salas de aula.

O decano de Ensino de Graduação, Diêgo Madureira, listou algumas alterações feitas para evitar a disseminação da Covid-19. “Fizemos desbloqueio de janelas; pintura, por conta do estado de conservação; melhoria do fluxo de ar; instalação de ventiladores; e reposicionamento de equipamentos em laboratórios, por exemplo”, destacou.

