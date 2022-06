UnB é 5ª melhor universidade federal, aponta ranking internacional

A Universidade de Brasília (UnB) é a 5ª melhor universidade federal do país, de acordo com dados do QS World University Rankings. A UnB manteve a posição do ano passado, mesmo com uma ampliação de 50% das universidades federais participantes, de 18 para 27.

Na classificação mundial, a lista coloca a UnB ficou na faixa da 801º a 1.000º posição, a mesma do ano passado. No entanto, houve aumento de 9% das universidades analisadas. Ao todo, foram analisadas mais de 2,4 mil universidades, de 100 países.

Mais sobre o assunto Na Mira Além da UnB, “tarado do banheiro” agiu em banheiros de bares e igrejas



Na Mira “Tarado do banheiro”: PCDF identifica suspeito de gravar aluna na UnB



Na Mira Tarado do banheiro espionou outros estudantes em sanitários da UnB



Na Mira Estudante denuncia que foi fotografada nua em banheiro da UnB



“É uma importante leitura de se fazer: novas universidades integraram o ranking e o esforço da Universidade de Brasília permitiu a manutenção da posição. Isso se deve ao empenho permanente da comunidade universitária na construção de qualidade acadêmica”, disse o vice-reitor Enrique Huelva.

No Brasil, a melhor colocada é a Universidade de São Paulo (USP), em 115º lugar, seis posições acima do que em 2021. Já no top global, o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), dos Estados Unidos, Universidade de Cambridge, do Reino Unido, e Stanford, também americana, encabeçam a lista.

Volta às aulas presenciais após 2 anos

Após dois anos e três meses, cerca de 50 mil estudantes da Universidade de Brasília (UnB) retomam, na segunda-feira (6/6), as atividades presenciais. Aproximadamente 15 mil alunos comparecerão aos campus da instituição de ensino superior pela primeira vez, por causa da pandemia da Covid-19.



foto-unb-volta-aulas Após dois anos e três meses, cerca de 50 mil estudantes da Universidade de Brasília (UnB) retomam, nesta segunda-feira (6/6), as atividades presenciais

Hugo Barreto/Metrópoles

foto-unb-volta-aulas Além da programação especial para recepcionar os universitários, a UnB terá protocolo para monitorar casos da Covid-19 em sala de aula e laboratórios de ensino

Hugo Barreto/Metrópoles

foto-unb-volta-aulas A maioria dos estudantes optou por usar a máscara de proteção facial

Hugo Barreto/Metrópoles

foto-unb-volta-aulas Apesar de aprovar as regras estabelecidas, Lara fez uma ressalva: “Eu queria que continuasse exigindo o passaporte de vacina”

Hugo Barreto/Metrópoles

foto-unb-volta-aulas Flávio César aprovou a volta: “Foram dois anos fora da faculdade. Voltar agora tem sido como se fosse o primeiro dia na UnB”

Hugo Barreto/Metrópoles

foto-unb-volta-aulas “O calor humano faz falta”, disse Tabatha Resck

Hugo Barreto/Metrópoles

0

As regras para estudantes e professores são diferentes, mas se alinham às orientações gerais para toda a comunidade acadêmica. O protocolo sanitário inclui adesão ao esquema vacinal completo (incluindo todas as doses de reforço); uso de máscaras em todos os ambientes (especialmente em locais fechados); e distanciamento físico mínimo de 1 metro, sempre que possível.

Veja aqui todos os protocolos para notificação de casos da Covid-19 para alunos.

De acordo com o planejamento, se um estudante estiver com suspeita de contaminação, deverá notificar imediatamente o professor da disciplina. Em seguida, consultar o serviço de saúde e permanecer em isolamento por 10 dias (contados do início dos sintomas), ou sete dias, se testar negativo no quinto dia.

Ao retornar às atividades acadêmicas, o aluno deverá procurar o professor para receber orientações sobre a disciplina.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post UnB é 5ª melhor universidade federal, aponta ranking internacional apareceu primeiro em Metrópoles.