Unha Pintada anuncia novo lançamento: “Se Livra Dele”

Publicado em 15 de set de 2021 e atualizado às 15:50

O cantor Unha Pintada acaba de anunciar a data de seu próximo lançamento: será nesta sexta-feira, dia 17 de setembro. “Se Livra Dele” é a nova canção, que também faz parte do projeto gravado ao vivo em Salvador, em formato audiovisual.

Neste dia, além da versão em áudio que chegará às plataformas de streaming, tem também o clipe no canal do artista no YouTube. “Mais um momento de frio na barriga quando a gente se prepara para lançar música nova. Espero que o público novamente abrace!”, disse Unha.

Inquieto, esse é o terceiro single lançado pelo artista esse ano. Dentro desse tempo de pandemia, além do projeto ao vivo gravado em Salvador, Unha Pintada não parou. Gravou Eps no verão e outro no ano passado; gravou clipes com grandes amigos da música como os cantores Pablo e Priscila Senna e segue cheio de planos para quando puder voltar aos palcos.