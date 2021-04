Unha Pintada anuncia que está 100% recuperado: “honra e glória para Jesus, que operou o verdadeiro milagre”

Completamente reestabelecido! O cantor Unha Pintada acaba de receber a confirmação, por parte dos médicos, de que seus rins voltaram a funcionar de forma plena e, portanto, o artista está de alta médica.

Desde o dia 26 de março, quando deu entrada na emergência, em Aracaju, muitos foram os boatos que circularam pela internet – desde COVID até câncer. Através das suas redes sociais, Unha Pintada esteve sempre se comunicando com os fãs, acalmando todos eles e mostrando que tudo estava bem. Unha também usou as redes durante todo esse tempo para orar e agradecer a Deus, a quem ele aponta como maior responsável pelo milagre da recuperação.

Como o quadro inflamatório atingiu os rins, que tiveram seu funcionamento comprometido; mesmo clinicamente bem – e podendo estar em casa há mais de 15 dias – o artista precisou retornar algumas vezes para realizar procedimentos de hemodiálise.

Ao todo, foram 13 realizados no hospital e outros 9 em uma clínica. Como a expectativa inicial dos médicos é que o número de diálises fosse grande, o cantor chegou a passar por um procedimento cirúrgico para a transferência do cateter do pescoço para o peito, para facilitar o tratamento.

Mas a recuperação pegou a todos de surpresa e veio muito antes do esperado. “Já na semana passada, eu tinha três hemodiálises para fazer. Fiz na segunda, na quarta e fui liberado da sexta, para repetir o exame neste último sábado. E aí veio a comprovação que já tínhamos visto no exame anterior”, explica Unha. “Quero aproveitar para agradecer muito a Deus, que sempre está comigo, aos meus fãs, que rezaram, torceram e me mandaram muito carinho através de mensagens e das redes sociais. E agradecer também pela preocupação e profissionalismo dos médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde, super dedicados, que foram impecáveis”, diz. “Se hoje estou em casa, recuperado, feliz, cheio de esperança por dias melhores, devo isso primeiramente a Deus. Honra e glória para Jesus, que operou o verdadeiro milagre; e também aos profissionais de saúde todos, a quem exalto e agradeço”, conclui.