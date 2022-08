União Brasil realiza convenção nesta sexta para oficializar ACM Neto candidato ao Governo da Bahia

O União Brasil da Bahia realizará na manhã desta sexta-feira (5) a sua convenção partidária para oficializar ACM Neto como candidato ao Governo da Bahia nas eleições deste ano. O evento ocorrerá no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio da capital baiana, a partir das 9h. No mesmo evento, serão confirmadas a candidatura de Ana Coelho (Republicanos) como vice-governadora da chapa e Cacá Leão (PP) como senador.

Ex-prefeito de Salvador por oito anos, Neto contará com 13 partidos na sua coligação. Além do União Brasil, ao qual está filiado, integram a base PP, Republicanos, PSDB, PDT, PSC, Solidariedade, Cidadania, Podemos, PRTB, PTB, DC e PMN. Com essas legendas, a chapa terá um dos maiores grupos de oposição da história das eleições baianas.

ACM Neto está percorrendo a Bahia desde janeiro de 2021, quando passou a Prefeitura de Salvador para Bruno Reis (União Brasil), eleito em primeiro turno com 64,20% dos votos, maior percentual entre todas as capitais brasileiras. Desde então, visitou quase 200 municípios reunindo lideranças e conhecendo as principais demandas da população para o próximo governo.

ACM Neto foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002, aos 23 anos, sendo o mais votado da Bahia. Exerceu três mandatos na Câmara, reconhecido sempre como um dos parlamentares mais atuantes no Congresso. Em 2012, foi eleito prefeito de Salvador aos 33 anos. Foi reeleito em 2016 com 74% dos votos, um dos percentuais mais altos entre as capitais do Brasil. Foi considerado o melhor prefeito do país em todos os seus oito anos à frente da capital baiana. É neto de Antonio Carlos Magalhães, governador da Bahia por três mandatos, senador por dois mandatos e prefeito de Salvador.

Em suas declarações públicas, Neto tem destacado que o objetivo de candidatar-se ao governo do estado é uma meta pela qual trabalhou por toda a sua vida política. “Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de correr atrás do meu grande sonho, o meu sonho desde pequeno. O que me fez, desde muito jovem, trabalhar feito um doido. Tudo foi resultado de muita luta, suor e dedicação. Desde sempre, o que me fez aceitar fazer qualquer sacrifício foi o desejo de um dia poder ser governador da Bahia”, afirma.

O presidente estadual do União Brasil, o deputado federal Paulo Azi, destacou a grandeza do evento que se aproxima. “A gente espera ter o maior evento de história política da Bahia. Existe um sentimento de entusiasmo, não só em Salvador, mas em diversas cidades do interior que já estão se deslocando para a capital. É um momento importante dessa caminhada, que não é de agora, começou lá atrás, e que se completa agora com a oficialização dessa chapa liderada pelo nosso candidato a governador ACM Neto e por todo um conjunto de partidos”, afirmou.

Integrantes da chapa

Ao seu lado, ACM Neto terá a empresária Ana Coelho, do Republicanos. Primeira mulher a assumir a presidência da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), é também vice-presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e fundadora da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE). Mãe de três filhos, é CEO do Grupo Aratu de Comunicação, afiliada ao SBT na Bahia que completou 50 anos em 2019. Publicitária, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e é especialista em liderança pela Stanford Business School.

O candidato ao Senado da chapa é o deputado federal Cacá Leão, do Progressistas. Ele já foi escolhido por oito vezes como um dos 100 parlamentares mais influentes do país e trouxe para a Bahia quase R$ 1 bilhão em investimentos para áreas como saúde e educação. Cacá, que é filho do vice-governador da Bahia João Leão (PP), foi eleito deputado estadual em 2010. Em 2014, foi eleito deputado federal e tornou-se o único parlamentar de primeiro mandato que conseguiu ser relator do Orçamento da União, principal relatoria do Congresso. Em 2018, foi reeleito e ainda ocupou a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).