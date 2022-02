União Europeia anuncia doação de R$ 5,3 milhões para cidades da Bahia e Minas Gerais

Destaque



Publicado em 1 de fev de 2022 e atualizado às 11:18

A União Europeia irá doar 900 mil euros (R$ 5,3 milhões) a municípios da Bahia e de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas no final do ano passado. O anúncio da doação foi feito pelo Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez nesta segunda-feira (31).

As cidades baianas Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Itamaraju, Jucuruçu e Dário Meira receberão parte do valor das doações.

Além da União Europeia, o Japão também havia doado “itens de assistência emergencial” para cidades atingidas por enchentes nos dois estado do Brasil. No total, 300 barracas, 3.000 cobertores e 75 lonas foram entregues para a Bahia e Minas Gerais.