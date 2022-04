Unidades Básica de Saúde de São Paulo ficam abertas neste sábado

As 470 unidades Básica de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo estarão abertas hoje (30), até as 17h, para busca ativa de hipertensos não diagnosticados e aferição de pressão dos já diagnosticados com a doença. A ação é referente ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, celebrado na terça-feira (26).

Ao longo de todo o dia, as pessoas que forem à UBS passarão por uma aferição de pressão arterial, peso e altura e terão seu índice de massa corporal calculado. Também serão feitas consultas médicas, e a pessoa será informada sobre o uso racional de medicamentos e sobre a nutrição mais adequada para prevenir a pressão alta.

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9).

A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo.

A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Segundo o Ministério da Saúde, 388 pessoas morrem a cada dia no Brasil por hipertensão.

Covid-19

Além dos exames e do atendimento para hipertensão, os postos de saúde estarão abertos hoje em São Paulo para aplicação de imunizantes da gripe e contra a covid-19. As UBSs também farão triagem do risco para o câncer bucal.

Para estimular a população a participar da ação sobre a hipertensão, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve na manhã de hoje visitando a UBS Jardim Aeroporto, na zona sul da cidade. Ele ressaltou que a campanha visa não só descobrir quem tem hipertensão, mas monitorar as pessoas que já têm diagnóstico da doença.

“Aqueles que têm hipertensão e deixaram de fazer o seu cuidado por conta da covid-19, devem retomar [o cuidado] e fazer aqui [na UBS] a análise e os exames com nossos profissionais. E também aqueles que não sabem, que possam, através do exame, que é um teste de pressão, saber se têm hipertensão ou não. Lembrando que a hipertensão é uma doença silenciosa”.

O mecânico Wilson Monti, 67 anos de idade, foi à UBS Jardim Aeroporto para tomar as vacina contra a gripe e a quarta dose contra a covid-19. Ele aproveitou para fazer a medição da hipertensão e também fez triagem para o câncer bucal. “Tenho pressão alta, que eu já controlo”, disse. “É bom sempre acompanhar para a gente ter um padrão de vida melhor e uma boa saúde”, acrescentou.

Por meio da plataforma Busca Saúde, a população da cidade de São Paulo pode encontrar os endereços das UBSs.