Union Berlin derrota Wolfsburg e mantém liderança do Campeonato Alemão

O Union Berlin se manteve invicto no Campeonato Alemão com a vitória sobre o Wolfsburg neste domingo. Pela sétima rodada, no Estádio An Der Alten Forsterei, os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols marcados por Jordan Siebatcheu e Sheraldo Becker.

A equipe de Berlim segue na liderança da competição, agora com 17 pontos. Invicto há sete jogos, o Union Berlin só voltará a campo no dia 1 de outubro, um sábado, para o duelo contra o Eintracht Frankfurt. O jogo será às 10h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park.

No mesmo dia, também às 10h30, o Wolfsburg enfrentará o Stuttgart na Volkswagen Arena. Com o resultado deste domingo, a equipe terminou a sétima rodada na penúltima posição, com apenas cinco pontos somados.

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Após 9 minutos da volta do intervalo, Siebatcheu recebeu um cruzamento e chegou na bola antes que o adversário para, de cabeça, abrir o placar. O Union Berlin seguiu dominando a partida até que, aos 22, Becker fez o segundo. O atacante recebeu um belo lançamento, dominou de peito e tirou do goleiro adversário, 2 a 0.