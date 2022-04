Union Berlin vence Colônia e ultrapassa rival no Campeonato Alemão

Em um duelo de equipes que lutam para se aproximar das competições europeias, o Union Berlin, jogando em casa, venceu o Colônia por 1 a 0, nesta sexta-feira, e ultrapassou o rival no Campeonato Alemão. O único gol da partida foi marcado por Taiwo Awoniyi.

Com o resultado, o Union Berlin subiu para a sétima colocação, com 41 pontos, e diminuiu a diferença para a zona europeia, que agora é de quatro pontos. Já o Colônia caiu para oitavo, com 40. O próximo compromisso do Union é contra o Hertha, no clássico de Berlim, fora de casa, no dia 9 de abril, às 13h30 (de Brasília). Já o Colônia recebe o Mainz 05, no mesmo dia, às 10h30. Ambos os duelos válidos pela 29ª rodada do Campeonato Alemão.

No primeiro tempo, ambas as equipes tiveram oportunidades para abrir o marcador. Ao 35, os donos da casa chegaram bem com Rani Khedira em um arremate de fora da área, que assustou o goleiro adversário. Já aos 39, o Colônia respondeu com Jonas Hector, que obrigou Ronnow a executar um milagre.

A conversa no vestiário fez efeito e o Union Berlin voltou a todo vapor para o segundo tempo. Logo aos quatro minutos, Taiwo Awoniyi recebeu na cara do gol, escolheu o canto e bateu com tranquilidade para marcar. Após o tento, o Colônia subiu suas linhas e pressionou, mas não conseguiu o empate.