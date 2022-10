United empata com o Newcastle pelo Inglês; Chelsea vence quinta seguida

O Manchester United recebeu o Newcastle em Old Trafford neste domingo, mas ficou no empate em 0 a 0 em jogo recheado de polêmicas. Com o resultado, a equipe permanece em quinto lugar no Campeonato Inglês, seguido do próprio Newcastle, em sexto.

O primeiro tempo do confronto teve poucas finalizações. Os visitantes chegaram apenas duas vezes, em dois cabeceios de Joelinton que acertaram a trave. A única oportunidade dos Diabos Vermelhos foi com Antony, que girou sobre a marcação, mas bateu em cima do goleiro Nick Pope.

Homenageado antes da partida pela marca de 700 gols por clubes, Cristiano Ronaldo bem que tentou, mas não conseguiu balançar as redes neste domingo. Ele até marcou logo no início do segundo tempo, após tabela com Sancho, mas o tento foi anulado por impedimento no início da jogada.

Na retomada, CR7 entendeu que o jogador do Newcastle encostou na bola e que ela estava em jogo. O astro, então, passou pelo goleiro e chutou para o gol vazio. O árbitro afirmou que não havia autorizado o reinício e puniu o português com cartão amarelo.

Depois foi a vez de Cristiano reclamar de um pênalti, após ser derrubado na área quando estava cara a cara com o goleiro. A arbitragem, porém, nada marcou. Aos 12, foi Sancho quem pediu a marcação de uma penalidade. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas não prosperou.

O Manchester United não teve armas para vencer a defesa adversária na reta final e amargou novo tropeço na Premier League. Na próxima rodada, o time de Erik ten Hag encara o terceiro colocado Tottenham, também em Old Trafford. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 16h15 (de Brasília).

Chelsea derrota o Aston Villa

Em tarde inspiradíssima do goleiro Kepa, o Chelsea venceu o Aston Villa por 2 a 0, com dois gols de Mason Mount, e assumiu a quarta posição da Premier League. Este é o quinto triunfo seguido da equipe na temporada, que cresceu após a chegada do técnico Graham Potter.

Veja outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo:

Southampton 1 x 1 West Ham