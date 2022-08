United prepara nova investida pelo atacante brasileiro Antony;saiba valores

O Manchester United ainda não desistiu da contratação do brasileiro Antony, do Ajax. Segundo informações divulgadas pelo jornal Sky Sports nesta quarta-feira, o clube inglês está disposto a aumentar a oferta e prepara uma investida de 94 milhões de euros (R$ 481 milhões) pelo jogador da Seleção Brasileira.

As cifras já incluem bônus ao time holandês, em um valor superior ao oferecido pela equipe de Old Trafford anteriormente (80 milhões de euros). A proposta foi recusada pelo Ajax, que não pretende vender o atacante de 22 anos por menos de 100 milhões de euros.

Motivado a transferir-se ao futebol inglês, Antony chegou a faltar em dois treinos do time e, consequentemente, ficou de fora da partida contra o Sparta Roterdã, pelo Campeonato Holandês. O técnico da equipe, Alfred Schreuder, alegou que o atleta “não estava 100%”.

O brasileiro vem sendo especulado no United desde a chegada de Erik ten Hag, que trabalhou com o jogador no Ajax e teria o indicado ao clube inglês. As conversas esfriaram, mas, após um início ruim do time na Premier League, voltaram à tona. O time de Manchester está otimista em concluir a negociação ainda nesta semana, visto que a janela de transferências se encerra na próxima quinta-feira.

Quem também está de olho nas tratativas é o São Paulo. Formador de Antony, o clube do Morumbi irá embolsar uma boa quantia caso o negócio tenha um desfecho positivo.