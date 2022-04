Universidade divulga processo seletivo para Ingresso em Cursos de Graduação da UFSB

Já pensou em segunda chance para ingressar na UFSB? Pois então, ela existe! Foi publicado o Processo Seletivo para Ingresso em Cursos de Graduação.

Ao todo, são 566 vagas distribuídas entre dez cidades: Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí, Coaraci, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Posto da Mata.

Podem se inscrever interessados que realizaram o Enem 2018 a 2021. A inscrição se inicia no dia 08 de abril e se encerra no dia 17 abril, em endereço eletrônico constante no edital.

Dúvidas devem ser sanadas nos e-mails:

🔵 Campus Jorge Amado: [email protected]

🔵 Campus Paulo Freire: [email protected]

🔵 Campus Sosígenes Costa: [email protected]

Mais informações: www.ufsb.edu.br