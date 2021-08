Uno Way roubado em 2012 é recuperado pela PRF em Eunápolis

Giro no Mundo



Publicado em 6 de ago de 2021 e atualizado às 12:59

Um veículo FIAT/Uno Way, com ocorrência de roubo e que circulava clonado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de terça-feira (03), em Eunápolis, na Bahia

A ação iniciou, após equipe da PRF analisar um Boletim de Ocorrência, registrado pelo proprietário do Uno verdadeiro, que teve os dados clonados e estava sendo utilizado no automóvel que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito.

A fim de averiguar a situação de possível ‘clonagem’, os policiais diligenciaram e conseguiram localizar o veículo suspeito, que estava estacionado às margens da rodovia (Km 716 da BR 101) perímetro urbano da cidade de Eunápolis, distante 650 quilômetros de Salvador.

Os caracteres identificatórios do carro estavam adulterados.

Com técnicas de identificação veicular e ‘expertise’ dos policiais, eles constataram a fraude veicular e após consulta ao sistema de dados informatizados, verificou-se se tratar na realidade de um automóvel roubado em novembro/2012, na cidade de Salvador (BA).

Para não levantar suspeitas, a placa original foi trocada por outra “clonada” de um Uno com características semelhantes.

O responsável pelo veículo foi identificado. Questionado, ele informou ter comprado o carro por 11.000 reais. Disse ainda que já pagou R$ 8 mil, porém, não possuí documento comprobatório de compra e venda e ainda não tinha iniciado os trâmites burocráticos de transferência junto ao órgão de trânsito.

O veículo apreendido e o envolvido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local.

Orientação e dicas da PRF na compra de veículo usado

Atenção redobrada deve ter também o cidadão ao realizar a compra de um veículo usado. Algumas vezes, o comprador sequer tem conhecimento da procedência ilícita do veículo e o adquire de boa fé. A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

Um outro alerta quanto a veículos clonados é para os proprietários que estiverem recebendo multas em locais onde não trafegaram. Nesses casos, é importante que procurem o órgão de trânsito para relatarem a possibilidade do veículo ter sido clonado.

Por | PRF