Ursinho Pooh vira assassino em trailer de novo filme de terror; assista

Considerado um dos maiores personagens infantis da história, o Ursinho Pooh ganhará uma nova adaptação para o cinema, bem diferente da habitual. Em “Winnie-The Pooh: Blood and Honey“, o urso será um assassino e buscará vingança após ter sido deixado de lado por Christopher Robin. A Jagged Edge Productions divulgou o trailer do longa nesta quarta-feira, 31, e mostrou mais detalhes sobre a aparência de Pooh e de Leitão, outro personagem clássico das histórias. Em entrevista à Variety, o diretor e roteirista Rhys Waterfield, os personagens clássicos irão enlouquecer ao serem abandonados no longa. “Christopher Robin se afastou deles, não deu comida para eles eles e isso tornou Pooh e Leitão bastante difíceis”, afirmou, que também alertou os fãs para não esperarem um alto nível de produção no longa. O filme foi gravado em apenas 10 dias na Inglaterra e começou a ser produzido depois que os personagens e a obra do autor A.A. Milne foram para domínio público. O filme deverá estrear até o fim deste ano.

Confira o trailer do filme: