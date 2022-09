US Open: Thiago Monteiro é eliminado e Rafael Matos perde nas mistas

O brasileiro Thiago Monteiro deu adeus ao US Open. Nesta quarta-feira (31), pela segunda rodada da chave masculina de simples do Grand Slam disputado em Nova York (Estados Unidos), o cearense, número 67 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), perdeu do russo Karen Khachanov (31º) por 3 sets a 1 (3/6, 3/6, 7/5 e 4/6), em duas horas e 57 minutos de jogo.

Apesar da eliminação, foi a melhor campanha de Thiago no US Open. Nas quatro participações anteriores no torneio de simples (2017, 2019, 2020 e 2021), o brasileiro sequer havia passado da primeira rodada. Ele se classificou à etapa seguinte somente nas duplas masculinas, em 2021.

Outro brasileiro superado nesta quarta foi Rafael Matos, na primeira rodada das duplas mistas. A parceria do gaúcho, número 38 do mundo entre os duplistas homens, com a ucraniana Lyudmyla Kichenok, 11ª no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), não resistiu ao espanhol David Vega Hernandez (40º da ATP) e à letã Jelena Ostapenko (9ª da WTA), que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 6/7 (5/7), em uma hora e 12 minutos. Ele era o único representante do país na chave.

Hernandez, aliás, será o parceiro de Rafael nas duplas masculinas. Eles iniciam a caminhada no US Open nesta quinta-feira (1), contra o francês Fabien Reboul (69º) e o equatoriano Diego Hidalgo (79º). O duelo começa logo após a estreia do mineiro Bruno Soares (33º) e do britânico Jamie Murray (14º), diante dos anfitriões norte-americanos Hunter Reese (78º) e Max Schnur (88º), que jogam às 12h (horário de Brasília).

Mais cedo nesta quarta-feira, as duplas do mineiro Marcelo Melo (45º) e do gaúcho Marcelo Demoliner (173º) garantiram vaga na sequência do Grand Slam. Já a paulista Beatriz Maia Haddad, número 15 do mundo entre as mulheres, aguarda o fim da partida entre o britânico Jack Draper (53º da ATP) com o canadense Felix Auger-Aliassime (8º), para enfrentar Bianca Andreescu (48ª), pela segunda rodada da chave feminina de simples.