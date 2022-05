Vacina da AstraZeneca contra Covid-19 será comercializada em clínicas particulares

A partir desta terça-feira, 30, as clinicas particulares de três dos principais centros urbanos – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – passarão a comercializar vacinas contra a Covid-19. Segundo a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC), a estimativa média é de que o imunizante seja vendido ao preço de R$ 300 a R$ 350, mas o valor poderá sofrer uma diminuição. Isso porque, mesmo com custos como logística e armazenamento, cada frasco é multi-dose – com dez aplicações. Uma vez que o produto é aberto, há a possibilidade de ser utilizado em até 48 horas.

Até o momento, apenas a vacina da AstraZeneca será disponibilizada para a rede privada pois nenhuma outra fabricante sinalizou disponibilidade para o setor privado. “Esperamos que com o passar do tempo e o controle total da pandemia, a vacina de Covid-19 venha a se tornar uma vacina de rotina, como a de gripe, por exemplo. Acreditamos que em algum momento haverá um estreitamento da faixa etária e grupos vacinados pelo PNI, e assim as clínicas atuarão como complemento e para aqueles não elegíveis, como já acontece na vacina de gripe”, alega a ABCVAC.