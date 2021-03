Vacinação contra Covid-19 para idosos de 71 anos ou mais será realizada nesta sexta-feira, 19

Com a chegada de novas doses, Teixeira de Freitas avança com a vacinação contra a Covid-19. Nesta sexta-feira (19) a 1ª dose estará disponível para os idosos de 71 anos ou mais. A Secretaria Municipal de Saúde realizará ação para ampliar a vacinação.

A ação será em todas as UBS exceto Vila Verde (pela manhã), Caminho do Mar, Jardim Caraípe, Ouro Verde e Vila Vargas das 8h às 11h e das 13h às 16h, ou até o fim do estoque.

É obrigatório levar o RG e o CPF, mas o cartão do SUS e o cartão de vacinação são opcionais.

Ascom/ Prefeitura de Teixeira de Freitas