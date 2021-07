Vacinação contribui com redução de casos do coronavírus no município

Destaque



Publicado em 22 de jul de 2021 e atualizado às 20:03

Os dados atualizados da secretaria de saúde de Itamaraju reforçam uma redução dos casos de coronavírus. Nesta quinta-feira (22), foi registrado apenas 01 novo caso, chegando a 7756 infectados ao longo da pandemia.

Mas ainda contabiliza 04 pacientes internados no hospitalar do município e 05 transferidos para unidades de saúde do estado. Ao todo estão em tratamento 79 pessoas e 42 aguardam resultado de exames.

No entanto, 147 pessoas morreram, após apresentarem sintomas do coronavírus. Durante o período da pandemia do COVID-19.

Os especialistas demonstravam preocupação nos últimos dias devido à queda das temperaturas, receosos com a possibilidade de uma nova onda. Sendo orientado a rápida vacinação para tentar frear tais impactos da pandemia.

As medidas apontam eficiência com a redução de internamentos e casos de pacientes mortos com diagnósticos para coronavírus.

Algumas atividades de conscientização também continuam sendo realizadas pelos profissionais da saúde nas ruas e em locais de aglomeração (enfatizando sobre o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e ir às ruas em caso de extrema necessidade).

Diante da atual realidade promovida pela vacinação, muitos familiares questionam, se a iniciativa de aplicação de vacinas tivesse ocorrido de forma eficiente no primeiro semestre, seus entes queridos poderia estar entre os atuais recuperados.