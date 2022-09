Vai entrar na “Fazenda”? Juju Salimeni faz revelação inesperada sobre o reality e choca fãs

Na tarde deste domingo (18), a influenciadora Juju Salimeni abriu o jogo sobre a possibilidade de participar do reality “A Fazenda” e revelou tudo que pensa. Em seu Instagram Stories, Juju admitiu que foi chamada para a edição atual, mas recusou o convite.

“Sei que o público adora brigas, discussões e gritaria, mas eu não consigo achar isso saudável. Eu seria a ‘planta’ que tentaria unir todo mundo porque já faço isso na vida real. Estou acompanhando aqui no Instagram e sinto uma vibe pesadíssima. Vejo gente lá dentro adorando o caos, gostando do inferno”, começou.

Em seguida, Juju descartou qualquer chance de estar na atração: “Eu tenho pavor de briga, fofoca e zero paciência para lacração. Definitivamente não é para mim”, disse. Confira a publicação:

Juju Salimeni abre o jogo sobre relacionamento Recentemente, em conversa com os fãs e seguidores nas redes sociais, Juju revelou se costuma pagar as contas do namorado, Diogo Basaglia.

Ao comentar sobre o assunto, a musa fitness admitiu que o empresário não precisa de ajuda financeira e, pelo contrário, não depende dela.

“Eu não banco ele por dois motivos: primeiro porque eu não sou mulher de bancar homem. Segundo que ele é empresário, atleta e também trabalha com o Instagram, então ele se banca muito bem sozinho”, disse.

