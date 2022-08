Vai ferver! Bahia encara o Vasco na Fonte Nova e terá novidades no time titular

Fonte Nova lotada, festa das torcidas e muita pressão dentro de campo. Dá para dizer que esses são os principais elementos que retratam o Bahia x Vasco que acontece neste domingo, às 16h, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Com 44 pontos, o tricolor é segundo colocado na tabela e, se vencer como mandante, tem a chance de abrir cinco pontos de vantagem para o adversário carioca, que tem 42 e também está dentro do G4, em 4º lugar.

Após a derrota por 1×0 para o cruzmaltino em São Januário, pelo duelo do primeiro turno, o elenco azul, vermelho e branco tem a chance de dar o troco e, para isso, contará com o apoio necessário nas arquibancadas. Mais de 40 mil tricolores na Fonte esgotaram os ingressos para o jogo.

Além de vencer a partida do fim de semana, a torcida do Bahia vai manter os olhos abertos nos adversários que entram em campo na rodada. Isso porque a equipe tem a chance de, além de se consolidar no segundo lugar, abrir uma vantagem de até nove pontos para a primeira equipe fora dos quatro primeiros.

O técnico Enderson Moreira teve um teste final para definir seus 11 titulares antes da bola rolar. Na manhã de sábado, o treinador comandou o último treino da equipe antes da partida, no CT Evaristo de Macedo. Os ajustes na equipe devem acontecer na zaga e no setor de ataque. Com o retorno de Luiz Otávio após lesão, o camisa 3 briga pela vaga com Didi, que fica disponível após suspensão, e Gabriel Xavier, que foi o titular no empate em 1×1 diante do Londrina, fora de casa, na rodada passada.

Já na frente, Ricardo Goulart treinou entre os titulares durante a semana e pode ter sua primeira chance no onze inicial de Enderson. Até agora, o meia teve três partidas pelo Bahia, todas entrando no segundo tempo. Resta saber se ele atuará na função que Daniel vem desempenhando, como articulador da equipe, ou se os dois irão jogar juntos, com um meio-campo reforçado, e o time fique com apenas dois atacantes mais à frente.

Nessa formação, uma possível escalação do Bahia é a seguinte: Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Rezende, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

Este último, pela boa fase que vem passando, é nome praticamente certo para a partida. Davó é o artilheiro da equipe na Série B, com oito gols marcados, além de ter dado outras três assistências para os companheiros. O duelo contra o Vasco também marca o reencontro do atleta com a torcida após ele ter recusado uma proposta do futebol russo para deixar o Bahia. O diretor de futebol Eduardo Freeland confirmou a permanência do jogador na última segunda-feira, o que foi bem recebido pela torcida, que retribuiu com o apoio através de redes sociais.

Ainda na tarde de sexta-feira, o elenco realizou mais uma atividade no CT e o foco foi, mais uma vez, o desenho tático da equipe. Na atividade fechada para a imprensa, Enderson Moreira trabalhou o posicionamento do seu time titular em bolas paradas ofensivas e defensivas, enquanto o auxiliar do clube Bruno Lopes aprimorou a parte técnica em espaço reduzido com o restante do grupo, promovendo um coletivo com equipes reduzidas.

No fim do treino, Enderson armou um coletivo tático com todos os atletas e passou instruções para os comandados durante as atividades. O único que não participou dos trabalhos com o grupo principal foi o atacante Caio Vidal, que seguiu com os trabalhos junto aos preparadores físicos. Vidal, contratado por empréstimo do Internacional, não será relacionado para o jogo contra o Vasco, pois ainda está na fase de transição após se recuperar de uma lesão no tornozelo.