Vai te encantar: cachorrinhos de rua se casam em capela improvisada

Poucas pessoas têm a sorte de encontrar um amor e viver um conto de fadas na vida real. Quem teve a oportunidade de vivenciar um momento super romântico foram Peanut e Cashew. Os cãezinhos se conheceram e se encantaram na Organização Não Governamental San Antonio Humane Society (SAHS), que abriga animais abandonados, localizada no Texas, uma cidade dos Estados Unidos.

Peanut, de nove anos, e Cashew, de três, se casaram no inicio do mês. Os chihuahuas se encontraram quando estavam em tratamento médico e rapidamente formaram um laço de amizade que foi se estreitando durante o passar do tempo.

A equipe da ONG se emocionou com a aproximação dos animais e resolveu organizar uma cerimonia simbólica, porém, bastante especial.

Lucia Almazana participou da organização e compartilhou o motivo da iniciativa: “A cerimônia foi para celebrar a jornada de amor e recuperação desses animaizinhos”.



foto-1-caes-de-rua-se-casam-vestidos-noiva-e-noivo Os cãezinhos se conheceram e se apaixonaram na Organização Não Governamental San Antonio Humane Society (SAHS)

Reprodução/Facebook

foto-2-caes-de-rua-se-casam-vestidos-noiva-e-noivo Peanut, de nove anos, e Cashew, de três anos, se casaram no inicio do mês

Reprodução/Facebook

foto-3-caes-de-rua-se-casam-vestidos-noiva-e-noivo A equipe da ONG se emocionou com a aproximação dos animais e resolveu organizar uma cerimonia simbólica, porém, bastante especial

Reprodução/Facebook

foto-4-caes-de-rua-se-casam-vestidos-noiva-e-noivo A cerimônia foi para celebrar a jornada de amor e recuperação

Reprodução/Facebook

foto-5-caes-de-rua-se-casam-vestidos-noiva-e-noivo Cada pet está disponível, individualmente, à procura de um lar para continuar espalhando amor e carinho

Reprodução/Facebook

O evento teve a famosa caminhada da noiva até o “altar”, decoração colorida, música, e claro, um delicioso bolo. Os noivos estavam belissímos, vestidos de branco e um terno preto. No Facebook, as fotos mostram um show de fofura.

Cada pet segue à procura de um lar para continuar espalhando amor e carinho.

