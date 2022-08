Vai voltar? Sílvia Abravanel pede retorno do “Bom Dia e Cia” e declara: “Muita gente pedindo”

Em entrevista recente ao “Splash UOL“, a filha do apresentador Sílvio Santos comentou sobre o fim do programa de desenhos infantis, “Bom Dia e Cia“, sucesso do SBT que chegou ao fim em abril deste ano.

+ Veja mais notícias da TV

Na ocasião, ela criticou as leis envolvendo a limitação do público infantil na televisão e destacou que as novas regras prejudicam os momentos de entretenimento dos pequenos.

“Essa lei prejudicou, porque as crianças que têm condição vão para o streaming e para a TV paga, mas as que não têm ficam só no celular e na internet. Linguagem de internet é aquela bagunça e você não consegue triar de verdade o que a criança está vendo. Na televisão, criança via e brincava com coisas de criança”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Sílvia ainda destacou que diversos adultos comentam sobre a saudade que sentem do programa, considerando que o quadro costumava distrair as crianças pela manhã: “Muita gente está pedindo. Eu me tornei a mãe do Brasil, a babá do Brasil. Era o momento que elas tinham para cuidar da casa, dar atenção para outras coisas”, contou.

Entenda a “lei” envolvendo crianças na televisão Segundo a resolução nº 163 do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), é proibida a exibição de propagandas direcionadas ao público infantil na televisão.

No entanto, a decisão acabou gerando temor entre as emissoras e anunciantes, considerando que o conteúdo oferece riscos judiciais, fazendo com que diversos canais evitassem esse tipo de atração em sua grade de programação.

Vale lembrar que em 2015, os atores Matheus Ueta e Ana Júlia, que na época tinham apenas 11 e 8 anos, foram proibidos pela Justiça de apresentarem o “Bom Dia e Cia” devido à idade.

Confira tudo que está rolando nas telinhas:

+ Vai pra Fazenda? Deolane Bezerra revela se vai participar do reality e pega fãs de surpresa

+ Celso Portiolli desmente boato e afirma que declaração foi destorcida; Saiba o que rolou

+ Ana Maria pede desculpas e toma atitude drástica depois do erro cometido durante o “Mais Você”