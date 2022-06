Valbuena quer encerrar o caso de “sextape” com fim do recurso de Benzema

O ex-meia da Seleção Francesa Mathieu Valbuena disse à rádio RMC nesta terça-feira que está disposto a virar a página após a decisão de Karim Benzema de não recorrer de sua condenação no caso conhecido como “sextape”. “É um capítulo que termina depois de todos esses anos”, disse o ex-jogador do Olympique de Marselha.

O caso, referente à chantagem por meio de um vídeo de conteúdo sexual, dura desde 2015 e “custou muito em termos esportivos e pessoais”, disse Valbuena, de 37 anos, que não foi convocado para jogos da França desde o início do escândalo.

“Não sinto rancor, são momentos difíceis dos quais consegui me levantar. Eu gostaria que a minha carreira terminasse de forma diferente, mas é assim que as coisas são”, insistiu Valbuena, que joga pelo grego Olympiacos.

Karim Benzema foi condenado a um ano de prisão, com pena suspensa, e multa de 75 mil euros (pouco mais de R$ 390 mil) em primeira instância pelo tribunal correcional de Versalhes, por cumplicidade em uma tentativa de chantagem.

Ele havia apelado e deveria ser julgado uma segunda vez em 30 de junho e 1º de julho no tribunal de apelação de Versalhes. O jogador do Real Madrid, no entanto, acabou desistindo na semana passada de seguir adiante com esse recurso.