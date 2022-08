Vale a pena gastar dinheiro para ver ‘O Telefone Preto’ no cinema?

O longa “O Telefone Preto”, novo trabalho do diretor Scott Derrickson (O Exorcismo de Emily Rose), chegou às telonas brasileiras nesta quinta-feira, 21 de julho, protagonizado por Ethan Hawke. O terror, que se passa nos anos 1970, conta a história do adolescente Finnew Shaw (Mason Thames), sequestrado e confinado em um porão com uma cama e um telefone preto. O Caio Sandin, da Jovem Pan Entretenimento, já conferiu essa estreia e te conta se vale a pena gastar seu dinheiro e conferir o novo filme na tela grande do cinema ou se é melhor esperar que o longa chegue a algum streaming. O “Vale o Ingresso?” é um programete original das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, que conta em primeira mão a opinião sobre os lançamentos mais quentes do cinema e dos streamings. Confira:

#Valeoingresso | O @caiosandin já assistiu o novo filme de terror “O Telefone Preto” e vem contar se vale a pena conferir todos os sustos e a nova atuação de Ethan Hawke na telona do cinema (sem spoiler) Confira na JP News pic.twitter.com/O7Zdp0KE1q — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) July 22, 2022