Vale a pena gastar dinheiro para ver ‘Trem-Bala’ no cinema?

O longa “Trem-Bala”, novo trabalho do diretor David Leitch (Atômica, Deadpool 2), chegou às telonas brasileiras na quinta-feira, 4 de agosto, protagonizado por Brad Pitt. A trama, que se passa em um trem-bala que parte de Tóquio rumo a Morioka, acompanha um assassino azarado em uma missão. Caio Sandin, da Jovem Pan Entretenimento, já conferiu essa estreia e a Isabela Faggiani quer saber se vale a pena gastar seu dinheiro e conferir o novo filme na tela grande do cinema ou se é melhor esperar que o longa chegue a algum streaming. O “Vale o Ingresso?” é um programete original das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, que conta em primeira mão a opinião sobre os lançamentos mais quentes do cinema e dos streamings.