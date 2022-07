Vale-gás será de R$ 120 a partir de agosto

A partir de agosto, as famílias inscritas no programa Auxílio Brasil vão receber mais ajuda para comprar o gás de cozinha. É que o valor foi reajustado de R$ 53 para R$ 120.

E, diferente de como aconteceu até agora, pago em meses alternados, esse auxílio vai chegar todo mês, até dezembro.

O valor do benefício é calculado pela média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos, de gás do tipo GLP.

Portanto, em agosto, os beneficiários vão receber R$ 720, sendo R$ 600 do Auxílio Brasil e mais R$ 120 do vale-gás.

Desde o início deste ano, mais de cinco milhões de pessoas já acumulam os dois benefícios. E tem gente que também poderia estar recebendo, mas ainda não providenciou a inscrição no programa. É o caso do vendedor ambulante Júlio de Souza.

O anúncio dos reajustes foi publicado nesta quarta-feira (20) em portaria, no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.

Economia Auxílio vai chegar todo mês, até dezembro Brasília Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago em agosto Bianca Paiva/ Renata Batista Leandro Martins – Repórter da Rádio Nacional Auxílio Brasil vale-gás 90:00