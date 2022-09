Valencia anuncia a chegada de Justin Kluivert da Roma, por empréstimo

O atacante holandês Justin Kluivert jogará o restante da temporada no Valencia, emprestado pela Roma, anunciaram os dois clubes pouco antes do encerramento do mercado de transferências. O clube espanhol terá uma opção de compra de 15 milhões de euros pelo passe definitivo de Kluivert.

Filho de Patrick Kluivert, que já jogou pelo Valencia na temporada 2005/2006, Justin Kluivert não estava nos planos do técnico da Roma, José Mourinho.

Segundo a imprensa, o jovem atacante renovou seu contrato com a Roma até 2025 antes de aceitar o seu empréstimo para o Valencia.

Revelado no Ajax, Kluivert, de 23 anos, assinou com o clube da capital italiana em 2018, com apenas 19 anos, embora nessa mesma época tenha sido emprestado ao RB Leipzig e ao Nice um ano depois. Na temporada passada, Kluivert marcou 6 gols em 31 jogos pelo time francês.

O Valencia também anunciou o retorno de Ilaix Moriba, emprestado novamente pelo RB Leipzig, como já havia ocorrido no ano passado.