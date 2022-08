Valencia anuncia contratação de Cavani

O Valencia anunciou em suas redes sociais nesta segunda-feira (29/8) a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani, que estava sem clube desde o fim de seu contrato com o Manchester United.

Aos 35 anos, Cavani chega ao clube espanhol com o objetivo de se preparar para a Copa do Mundo de 2022, depois de três anos irregulares no United, onde disputou 59 jogos e marcou 19 gols, sem nunca se firmar como titular.

Antes, o uruguaio defendeu por sete temporadas o Paris Saint-Germain, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 200 gols em 301 jogos.

Formado no Danubio, Cavani deixou o Uruguai rumo à Itália em 2007 para jogar pelo Palermo. Quatro anos depois, se transferiu para o Napoli, onde atuou até 2013.

O Valencia é uma das equipes mais bem-sucedidas do futebol espanhol, embora nos últimos anos esteja sofrendo com problemas financeiros que o fizeram perder força no aspecto esportivo.