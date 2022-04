Valencia empata com Rayo Vallecano e segue estagnado no Campeonato Espanhol

O Valencia empatou com o Rayo Vallecano, por 1 a 1, nesta segunda-feira, fora de casa. A partida, disputada no Estádio de Vallecas, foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time comandado por José Bordalás segue como o 9º colocado de La Liga e soma 42 pontos. Já a equipe de Andoni Iraola, que tem 34, permanece na 13ª posição da tabela.

O Valencia retorna aos gramados no sábado, às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Osasuna. O Rayo, por sua vez, enfrenta o Alavés, fora de casa, às 11h15. O JOGO

Carlos Soler marcou o primeiro gol do jogo, aos 12 minutos da etapa complementar. Ele recebeu cruzamento rasteiro de Gonçalo Guedes, pela direita, e finalizou de dentro da área. A bola desviou no adversário e balançou as redes de Stole Dimitrievski.

Já aos 43 minutos, Sergio Guardiola foi acionado em profundidade por Isi Palazon e, de frente para o goleiro, finalizou alto, no ângulo direito. O golaço sacramentou o empate de 1 a 1.