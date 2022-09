Valesca Popozuda fica em posição de “cachorrinha” e bumbum gigante deixa roupa transparente

Ela é toda ousada! Valesca Popozuda quebrou a internet neste sábado (03) com um clique de tirar o fôlego e acabou chamando atenção dos fãs ao divulgar a faixa “Faz Direito” de uma forma nada convencional em suas redes sociais!

Usando um de seus looks mais chamativos, a funkeira apostou num conjunto de oncinha e caprichou na pose para mostrar sua boa forma em um novo ensaio, pedindo para que os fãs ouvissem o novo hit. “Bota tudo nessa p*rra. Já ouviram ‘Faz Direito’ hoje?”, brincou na legenda.

“É a nossa rainha do funk , não tem pra ninguém”, elogiou um fã da musa nos comentários da publicação. “Queria ser toda ousada igual você assim”, brincou outra internauta. “Essa mulher é sempre maravilhosa”, exaltou um terceiro. Confira a foto que está dando o que falar:

PK Delas relembra relacionamento com Valesca Popozuda: “Me ensinou muito” Uau, gente! Recentemente, o funkeiro PK Delas participou do “Bulldog Show” e falou de sua relação com ninguém menos que Valesca Popozuda. O cantor refletiu sobre sua vida amorosa e apontou que a funkeira foi de extrema importância em sua vida na época do relacionamento, que aconteceu em 2017.

“As minas têm uma importância muito grande pra mim. Valesca foi uma mulher que me ensinou muito. Pra minha carreira também, porque num momento de transição, que eu tinha acabado de sair ali do Maneirinho, ela me deu muita força. Ela falou ‘vai, vira artista, tu tem naipe, jeito, vai dar super certo’. É uma pessoa que eu agradeço muito”, contou o músico.

Atualmente solteira, a cantora falou sobre o momento atual de sua vida em entrevista à Quem e refletiu sobre sua autoestima: “Eu só pego, estou naquele momento: pegando tudo o que tem direito. Prioridade sou eu, segundo eu, terceiro eu… viver”.

