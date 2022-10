“Vamos buscar a maioria”, diz ACM Neto sobre o 2º turno na Bahia

O candidato ao Governo do Estado ACM Neto (União) comentou o resultado do primeiro turno das eleições, na noite deste domingo (2), no salão do condomínio onde seus pais moram, em Salvador. O ex-prefeito de Salvador agradeceu aos eleitores pelos mais de 3,3 milhões votos e pontuou que o número de eleitores que optaram por outros candidatos mostra a insatisfação da população baiana com o atual governo.

“Se você somar os votos de quem não deseja a manutenção desse grupo que está aí há 16 anos no poder e que quer mudança, nós somos maioria e nós vamos buscar essa maioria no segundo turno”, disse após apuração das urnas na Bahia.

Para ACM Neto, a nova eleição será uma oportunidade para que os baianos comparem a história, o currículo, a trajetória e o preparo dos candidatos. “O segundo turno é uma nova eleição. No 1º turno o candidato que representa o atual governo se escondeu, inclusive quando teve oportunidade de debater comigo se escondeu, eu até cheguei a desafiá-lo para um debate, e ele não topou, e agora não tem jeito, somos nós dois”, comentou.

Com 99,56% das urnas apuradas, o candidato do União ficou com 40,85%, que representa 3.306.621 votos. Apesar de não ter sido eleito em 1º turno, ACM Neto comemorou o resultado, já que há 28 anos não havia segundo turno para o governo do estado na Bahia. “Eu considero que foi uma vitória nossa e agora nós vamos com todo ânimo para uma nova eleição. No primeiro turno havia cinco cargos em jogo, era uma eleição muito poluída”, explicou. “Nós vamos buscar a maioria já a partir de amanhã com a confiança de que se trata uma segunda eleição”, concluiu.