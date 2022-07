‘Vamos continuar tirando eles da zona de conforto’, avisa João Burse

João Burse segue invicto no comando do Vitória. Neste domingo (17), o treinador comemorou o terceiro triunfo consecutivo à frente do time: 1×0 contra o vice-líder Paysandu, no Barradão. O resultado fez o Leão entrar de vez na briga pelo G8 da Série C do Brasileiro. Apesar da reabilitação no campeonato, o técnico avisou que é preciso não desviar o foco.

“Sou um treinador chato para caramba, eles sabem o quanto cobro eles. Estão trabalhando muito desde o primeiro dia que a gente começou aqui. Vamos continuar tirando eles da zona de conforto, colocar todo mundo com o pé no chão, continuar trabalhando, se dedicando, para ir em busca novamente de um grande jogo”, afirmou João Burse, em entrevista coletiva concedida após o apito final.

Neste domingo, mais de 25 mil pessoas acompanharam no Barradão a comemoração rubro-negra. João Burse reconheceu o apoio da arquibancada.

“Agradecer ao nosso torcedor que acreditou, esteve no estádio, apoiando até o final. Acaba ajudando o atleta a continuar correndo, se dedicando. Da nossa parte, a gente só pode prometer trabalho, continuar se dedicando”.

O único gol do jogo foi marcado por Luidy aos 16 minutos do segundo tempo, quando o Vitória pressionava o Paysandu para abrir o placar. O técnico comentou sobre o desgaste físico gerado nos atletas pela forma que o time se portou para buscar o resultado.

“Essa blitz que demos no começo do segundo tempo ia gerar um desgaste físico. Fizemos o gol e acabou que a gente teve desgaste. Fiz três substituições depois. Também deixamos o Dionísio descansar mais à frente, colocando o João Pedro como volante. Que bom que temos cinco substituições para fazer”.

Com o resultado, o Vitória somou 21 pontos e subiu quatro posições na tabela de classificação, ficando na 8ª colocação, dentro do grupo seleto de times que garantem vaga na próxima fase da competição.

A 8ª colocação, no entanto, não será mantida até o fechamento desta 15ª rodada. Como a Aparecidense venceu o Altos-PI por 2×1 neste domingo, qualquer resultado no jogo entre Manaus e Volta Redonda tira o Vitória do G8. A partida será disputada na segunda-feira (18), às 20h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Vitória volta a entrar em campo no próximo domingo (24), às 17h, quando visita o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

“A gente vai sentar amanhã, analisar o jogo. Foi um jogo diferente em termos de posse de bola. O jogo deles foi mais por dentro. Vamos ver o que não funcionou, onde conseguiram ter espaço, e vamos fazer os ajustes. Manter o nível até o final do jogo é impossível. Esses atletas estão se dedicando, as trocas têm sido pontuais. Temos que continuar trabalhando, estamos na nossa quinta semana”, projetou João Burse.