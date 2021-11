Vanessa Ataides fala sobre autoestima: “Meu corpo, minhas regras”

Celebridade



Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 09:25

A modelo conta que agora vem sendo criticada por conta do braço musculoso

Vanessa Ataides já vinha recebendo críticas por causa do tamanho do bumbum:126cm. Agora resolveram do muque musculoso da musa fitness.

“Meu corpo, minhas regras. Eu gosto do meu corpo assim. Malho pesado para isso. Gosto do que vejo no espelho e é isso que importa. Não vivo para agradar os outros”, disse.

A modelo conta que escutou na academia que pegava peso demais para malhar os braços.

“Um rapaz falou que eu pegava mais peso que ele para malhar membros superiores. Eu respondi: Qual o problema? Só porque eu sou mulher. Estou satisfeita com meu treino, se você quer pegar mais peso, fale com o instrutor”, comenta.

Vanessa lembra que não quer ser referência para ninguém. Ela deseja inspirar suas seguidoras a se aceitarem como são.

“Não quero que meu corpo seja referência para ninguém. Pelo contrário. Acho que as pessoas devem se amar como são ou façam seus próprios padrões”, acrescenta.

Fotos | David Borges