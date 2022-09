Vara curta: Soraya questiona por que Bolsonaro não pediu direito de resposta

Após o debate da noite deste sábado (24/9), a candidata à Presidência da República e senadora Soraya Thronicke (União Brasil) provocou o também candidato e atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), citando o momento em que ela ironizou o mandatário, afirmando que ele teria “vara curta”. “Ele pediu várias vezes o direito de resposta, mas para o que eu falei, ele não pediu, né?”, desdenhou.

Soraya Thronicke sobre frase de "vara curta" para Bolsonaro: "Ele pediu várias vezes o direito de resposta, mas para o que eu falei ele não pediu, né?"

Candidata do União Brasil afirmou que foi surpreendida com 'falta de educação' do presidente.

Ao longo da noite, Bolsonaro teve três direitos de resposta concedidos pela organização. O evento foi uma parceria entre o SBT e um pool de veículos formado por Estadão/Rádio Eldorado, CNN, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil.

Tudo começou quando a senadora provocou o presidente fazendo uma pergunta parodiando o jogo conhecido como O que é o que é. “O que é o que é: não reajusta a merenda escolar mas gasta milhões com leite condensado, tira remédio da farmácia popular mas mantém a compra de viagra, não compra vacina pra Covid, mas distribui prótese peniana para seus amigos. O que é o que é?”, disse a candidata. Em seguida, ela criticou o uso do orçamento secreto no atual governo.

O candidato pediu direito de resposta, que foi concedido, e usou o tempo para atacar a senadora. “Soraya fez uso de R$ 114 milhões do orçamento. Senadora Soraya, todo seu material de campanha [na eleição anterior] tem meu nome. A senhora é uma estelionatária”, afirmou.

Em resposta, Thronicke alertou ao mandatário para que “não cutuque onça com sua vara curta”. “Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro: não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. Primeiro, que nós não votamos como Vossa Excelência disse. Segundo, que todas as minhas indicações do Congresso Nacional estão nas suas mãos, públicas”, afirmou.

“Eu desafio o senhor a mostrar e a abrir todas as indicações de emenda de relator dos demais parlamentares do nosso Congresso. As minhas estão na sua mão, na mão de todos os brasileiros, de toda a imprensa, há muito tempo”, continuou.

Orçamento secreto O orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas de relator, identificadas também como RP9. É uma ferramenta que permite que parlamentares façam o requerimento de verba da União sem detalhes como identificação ou mesmo destinação dos recursos. Criado em 2019, no Projeto de Lei do Congresso Nacional número 51, o mecanismo ajuda o presidente a negociar com as bancadas do Congresso Nacional em busca de apoio político.

Nos últimos meses, o assunto ganhou notoriedade ao ser atrelado a suspeitas de fraudes e corrupção utilizando o dinheiro público, como nas compras de caminhão de lixo e a licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a aquisição de ônibus escolares.

Entenda o que é e como funciona o orçamento secreto

Nas redes sociais, o orçamento secreto se tornou tema de posts de apoiadores de Bolsonaro, seguindo suas afirmações no debate: que ele vetou o mecanismo e que o PT votou para derrubar o veto.

Porém, as alegações de Bolsonaro não são totalmente verdadeiras. Ele vetou em parte o projeto. Inicialmente, o Congresso tentou viabilizar a RP9 e o presidente vetou a medida. Mas, depois, ele recuou do veto e encaminhou ao Congresso o texto que criou o mecanismo.

