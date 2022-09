Vasco e Londrina empatam, o que é ótimo para o Bahia; veja classificação da Série B

No confronto direto entre quarto e quinto colocados da Série B, Vasco e Londrina empataram por 1×1 na noite desta quinta-feira (29), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O resultado manteve o time carioca com três pontos a mais do que o paranaense e foi muito bom para o Bahia, terceiro colocado e diretamente interessado na partida, válida 32ª rodada.

Isso porque o tricolor baiano tem 52 pontos e poderia ver sua distância para o primeiro time fora do G4 cair para quatro pontos em caso de triunfo do Londrina. Com o empate, o quinto colocado tem agora 46 pontos – e com três vitórias a menos, o que significa dizer que não tem como alcançar o Bahia nas duas próximas rodadas. O Ituano, que ainda entrará em campo na rodada (recebe o CRB sábado), tem 44 e poderá pular para o quinto lugar.

Já o Vasco foi a 49 pontos, também sem conseguir uma aproximação maior. São três a menos do que o Esquadrão e na mesma situação do Londrina: como o cruzmaltino tem duas vitórias a menos, não pode alcançar o Bahia em apenas uma rodada.

Os gols em São Januário foram marcados por Andrey para o time da casa e Caprini para os visitantes, ambos no primeiro tempo.

As duas equipes jogarão como visitante na próxima rodada. O Londrina abrirá a 33ª contra o Guarani, no dia 3 de outubro, em Campinas (SP). Um dia depois, o Vasco visitará o Operário em Ponta Grossa (PR).