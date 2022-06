Vasco triunfa na estreia do técnico Maurício Souza

Na estreia do técnico Maurício Souza, o Vasco derrotou o Londrina por 1 a 0, na tarde deste sábado (18) no Estádio do Café, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com este triunfo o Cruzmaltino chegou aos 27 pontos, ultrapassando o Bahia, com 25 pontos, e ficando a quatro do líder Cruzeiro. Já o Tubarão permanece com 15 pontos após o revés em casa.

O gol da vitória do Vasco saiu aos três minutos do segundo tempo, com um toquinho do atacante Raniel que aproveitou o cruzamento de Edimar.

Tanto o Vasco como o Londrina voltam a entrar em campo pela competição na próxima sexta (24), com o Tubarão recebendo o Guarani e o Cruzmaltino medindo forças com o Operário.