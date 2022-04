Vaza modo Battle Royale de Halo Infinite

Em Janeiro deste ano, Jez Corden – Editor sênior da Windows Central e um dos principais leakers do Xbox – revelou que o estúdio Certain Affinity está desenvolvendo um novo e grandioso modo de jogo para Halo Infinite, internamente chamado de Projeto Tatanka. Esta informação foi confirmada pela equipe na última semana, afirmando que planeja expandir seu trabalho na franquia. A Certain Affinity já trabalha como um estúdio de suporte para a franquia Halo há mais de 15 anos – desde Halo 2 – e agora também está criando uma nova IP que pode ser exclusiva do Xbox Series X|S e PC. Porém a franquia de FPS criada pela Bungie não foi deixada de lado, e estão produzindo seu maior projeto desde então.

E hoje uma nova leva de vazamentos revelou diversas novas informações sobre este modo. Começando por Jez Corden revelando novos detalhes em um podcast do canal Rand Al Thor 19. Segundo Corden, este projeto está em desenvolvimento há mais de 2 anos e será como um jogo separado de Halo Infinite, criado para buscar a audiência de jogos como Fortnite e Call of Duty: Warzone. O jornalista não tem certeza se será um battle royale, mas terá elementos de tal, como o encolhimento do mapa.

Ele afirma que isto não será apenas “um modo de jogo aqui e ali”, mas sim uma adição enorme ao jogo. De alguma forma, ele deve ter ligação com o Forge, e o lançamento pode ocorrer durante as Temporadas 3 ou 4 do título, então a possibilidade do lançamento em 2022 ainda é aberta.

E não parou por aí, pois algumas horas depois, foram encontradas novas informações dentro dos próprios arquivos do jogo, confirmando que o modo é realmente alguma forma de battle royale e terá suporte para até 100 jogadores.

Com base nestes vazamentos, aparentemente os jogadores serão jogados no mapa através de Drop Pods – similar aos usados pelos ODSTs – e também contará com mecânicas de respawn, sangramento, loot e alguma forma de “operações” no meio da partida. Também terá modos solo, duos, trios e esquadrões, junto de modos contra bots. Assim como o resto do multiplayer, ele deverá ser free-to-play.

Ainda é incerto se a Microsoft irá apresentar esta grande adição ao jogo em seu suposto showcase de Junho, mas as possibilidades são grandes. Halo Infinite está disponível para Xbox Series X|S; Xbox One; Xbox Cloud Gaming; PC e Steam, também disponível através do Xbox Game Pass.