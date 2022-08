Vaza susposto nome da nova assinatura de Xbox

A um mês atrás, uma boa notícia para todos os usuários do serviço Xbox Game Pass veio a tona, pois a Microsoft acabará de anunciar que começou a realizar os primeiros testes do plano família do serviço.

O plano família permite que você compartilhe sua assinatura do Xbox Game Pass com seu irmão(a) ou com seus amigos, tanto faz! No total podem ser adicionadas cinco pessoas no plano.

Como ainda está em fase de testes, o plano está disponível apenas na Colômbia e na Irlanda e apenas quem está no Xbox Insiders podem fazer parte desse novo modelo do serviço. Além disso, o plano família se aplica apenas no Xbox Game Pass Ultimate.

Também é dito que as pessoas com quem você compartilha sua assinatura, não precisam ser Insiders, mas devem residir no mesmo país que você. As inscrições são limitadas e permanecerão abertas enquanto a oferta estiver disponível.

Ao participar do Game Pass – Insider Preview, isso converterá o tempo restante da sua assinatura para o tempo do novo plano, com base no valor monetário da assinatura antiga.

Hoje o insider Aggiornamenti Lumia, que é conhecido por vazar imagens de jogos ou anuncios diversos, veio por meio de seu twitter mostrar seu novo “achado”, o suposto nome do novo plano do serviço do Xbox Game Pass.

O suposto nome sendo, Game Pass Friends & Family, faria sentido e seria bem condicente com a proposta do novo plano.